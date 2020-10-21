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SunExpress, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandı

SunExpress, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandı
SunExpress, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandı

Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na sahip ikinci havayolu SunExpress oldu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği ve şirket içerisindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucunda, 2020 Eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı (YSS) almaya hak kazandı.

Verilen bilgiye göre havayolu şirketi, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları'ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken Antalya'da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla, Türkiye'de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası nedir?
İngilizce adı ‘Authorized Economic Operator' (AEO) olan ‘Yetkilendirilmiş yükümlü'; gümrük yükümlülüklerini gerektiği gibi uygulayan, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan, oto kontrolünü gerçekleştirebilen güvenilir şirketlere sağlanan ve uluslararası geçerliliği olan bir statüdür. Bu statüye sahip şirketlere gümrük uygulamalarında bazı kolaylık ve imtiyazlar sağlanır. Dolayısıyla, yetkilendirilmiş yükümlü kavramı geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturur.

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