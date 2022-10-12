Sungurlu'da iki aile arasında silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı

Olay, Sunguroğlu Mahallesi eski belediye pasajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Yaşar K. ile Aydın K. ve Kadir K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yaşanan olaylarda şahıslar Yaşar K.'yı silahla yaraladı. Babasının vurulduğunu öğrenen Behlül K. de Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerine giderek, Perihan K.'yı bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Serkan Şansever

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