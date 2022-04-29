Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Sunguroğlu Mahallesi Vergi Dairesi önünde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Emre K. silahla bacağından, Murat U. ise karnından bıçakla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Murat U. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Serkan Şansever

