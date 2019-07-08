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Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kızılırmak karayolu Sungurlu sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak'tan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cemil Aytumur yönetimindeki 19 TR 816 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan, Murat B. yönetimindeki 18 DE 687 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından yine aynı istikamete giden Satılmış Avşar yönetimindeki 18 AAF 865 plakalı otomobil kaza yapan otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Cemil Aytumur hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Satılmış Avşar yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Serkan Şansever

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