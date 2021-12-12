Suni teneffüs ve kalp masajıyla kediyi hayata döndürdü

Yangın, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı karşısındaki bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rus uyruklu Julia Özdoğan (45), şömineyi benzin ile yakmaya çalışırken bir anda etrafında bulunan eşyalar alev aldı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda ev sahibi kadın ve oğlu Timur Özdoğan (18) ile "Sfenks" cinsi kedileri yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendinden geçen kediye ise itfaiye ekipleri tarafından suni teneffüs yapıldı. Kedi ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden hayata tutundu.

“Kalp atışını ve nefesini hissettiğimde bir umut olduğunu düşündüm”

Kediyi hayatta tutmayı başaran itfaiye eri Hüseyin Zengin (26), o anları anlattı. Yangın ihbarıyla birlikte olay yerine gittiklerini anlatan Zengin, ev sahibinin içerde mahsur kalan kediyi söylemesinin ardından yatak odasındaki yatağın altında kediyi hareketsiz bir şekilde bulduğunu söyledi. Hemen ilk yardımda bulunduğunu belirten Zengin, "Hemen dışarıya çıkararak temiz hava almasını sağladık. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptıktan 15 dakika sonrası kedinin miyavlamasıyla ben ve arkadaşlarım çok sevindik. Bizim için canlı önemli. O anda yaşama ihtimali göz önünde bulundurarak müdahale ediyoruz. Tek isteğimiz, tek umudumuz o anda hayvanın tekrar yaşama bağlanmasıydı. Kalp atışını ve nefesini hissettiğimde bir umut olduğunu düşündüm. Ardından müdahalelerimi arttırdım ve kedi kendine gelmeye başladı" dedi.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser