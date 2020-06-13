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Suni teneffüs ve kalp mesajı ile kuşu hayata döndürdü

Suni teneffüs ve kalp mesajı ile kuşu hayata döndürdü
Suni teneffüs ve kalp mesajı ile kuşu hayata döndürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde market sahibi arabaya çarpan güvercine kalp masajı ve suni teneffüs yaparak müdahale etti.

Suni teneffüs ve kalp mesajı ile kuşu hayata döndürdü - Tıkla İzle

İlçenin Dicle mahallesinde market işleten Cuma Demirkan isimli genç, market önünde bulunan eşyaları düzelttiği sırada ilk kez uçmaya çalışan güvercin yavrusunun uçup bir arabaya çarptığını ve yere düştüğünü fark etti. Hemen Yavru güvercini alıp soğuk suya soktu. Demişkan, suni teneffüs yaparak güvercin yavrusunu hayata döndürmeyi başardı. kendisine gelen güvercin uçarak çevredeki ağaçlara kondu.

Market işletmecisi Cuma Demirkan, "Market önünde eşyaları diziyordum yavru bir güvercinin arabaya çarparak yere düştüğünü gördüm ve koşarak düştüğü yerden aldım. Kalk masajı yaptım, bir süre daha sonra nefes almadığını anlayınca suni teneffüs yapmaya başladım ve soğuk suya koydum. 20 dakika boyunca elimden indirmedim, tekrar canlanan güvercin yavrusu uçarak ağaca kondu” dedi.

Market işletmecisinin güvercine yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kayıt edildi.

Mevlüt Bayraktar
 

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