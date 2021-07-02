İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sünnet çocuğu firarda

Sünnet çocuğu firarda
Sünnet çocuğu firarda

Bursa'da sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı. Çocuğun sünnet kıyafetleri ile yakınlarından kaçtığı anlar sosyal medyada tıklama rekoru kırdı.

Sünnet çocuğu firarda - Tıkla İzle

Görüntüler, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde kaydedildi. Sünnet düğününe gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan bir çocuk, aracın durup ailesiyle birlikte aşağıya indiği anda kaçmaya başladı. Ailesinin elinden kurtulan küçük çocuk koşarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada yetişkin bir kişi firar eden sünnet çocuğunun peşinden koşup yakalamaya çalıştı. Küçük çocuk ile ailesi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Yakınları tarafından yakalanan küçük çocuk ise çabalarına rağmen sünnetten kaçamadı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Ahmet Berke Erdal

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.