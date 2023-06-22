Sunucu Özge Bahçetepe: 'Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum'

Bahçetepe, yaptığı açıklamalarla sosyal medya kullanımı hakkındaki tavır ve takipçileriyle iletişimini anlattı. Sosyal medya fenomenlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sunucuların da bu platformlarda aktif olmaları giderek önem kazandığını ifade etti. Özge Bahçetepe, sosyal medyayı etkili bir iletişim aracı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Takipçilerimle iletişim kurmam ve onlara kısa sürede geri dönüş yapmam hem beni mutlu ediyor. Hem de bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Takipçilerinize özel olduklarını hissettirmeniz gerek, onların önemli olduğunu böyle ifade edebiliyorsunuz" dedi.

Güzel sunucu, sosyal medyada çok fazla takılıp kalmamaya özen gösterdiğini ve bu konuda sınırları korumanın gerekliliğini de dikkat çekti. Genç sunucu, sosyal medya kullanıcılarına takipçileriyle arasında mesafeler koymamalarını ve iletişimi devam ettirmeleri tavsiyesinde de bulundu. Onların sorularına ve yorumlarına mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştığını ifade eden Bahçetepe, takipçileriyle olan bu etkileşimin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ve onlarla güçlü bir bağ kurduğunu kaydetti.

Sosyal medyanın bazı olumsuz yönlerine de değinen Bahçetepe, zaman yönetimi konusunda dikkatli olmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Sosyal medyanın müptelaya dönüşebilen bir platform olduğunu ve bunun kişisel yaşamı etkileyebileceğini de ifade eden Bahçetepe, sosyal medya kullanımını şuurlu bir şekilde sınırlamaya ve gerçek hayatta aktif olmaya özen gösterdiğini sözlerine ekledi.

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