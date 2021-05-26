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'Süper Ay' İskenderun Körfezi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

'Süper Ay' İskenderun Körfezi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu
'Süper Ay' İskenderun Körfezi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

'Süper Çiçek Kanlı Ay', İskenderun Körfezi'nde kartpostallık bir manzara oluşturdu.

'Süper Ay' İskenderun Körfezi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

Ay'ın her zamankinden daha büyük ve parlak görülmesi nedeniyle "Süper Ay" olarak adlandırıldığı doğa olayı Hatay'da da izlendi. Ay'ın Amanos Dağları'ndan doğuşu sırasında denize düşen yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Süper Ay, mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılıyor. Tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten dolayı ise "Kanlı Ay" ismi veriliyor.

Bu kez iki olay aynı anda gerçekleşiyor. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı bu yılın tek tam Ay tutulması olurken, Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe gelerek güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi olarak adlandıran Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenemiyor. Ay'ın kızıl rengi, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu'ndan gözlenebiliyor.

Ahmet Seher
 

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