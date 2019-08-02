Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler, bugün saat 11.00'de Passolig resmi sitesinden satışa sunulacak. Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey Tribünler, Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney Tribünleri tahsis edildi. Müsabakada sadece e-bilet satışı yapılacak olup, kişi başı bilet satın alma limiti 3 adet olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şöyle:

Akhisarspor tribünleri

Kapalı Tribün: 100 TL

Kuzey Tribün: 50 TL

Galatasaray tribünleri

Maraton Tribünü: 100 TL

Güney Tribünü: 50 TL