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Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!

Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta siyah-beyazlılar penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

9. dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Josef'in şutu yandan dışarı çıktı.

28. dakikada ceza yayı üzerinden Ghacha şutunu çekti, kaleci Ersin köşeye giden topu kontrol etti.

33. dakikada sağ kanattan Rosier'in kale önüne yerden pasında Atiba'nın şutu filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortada Atiba'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

52. dakikada Kenan'ın pasında kale önünde topla buluşan Larin, bomboş durumda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Atiba'nın pasında sol çaprazdan Josef'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.
65. dakikada Güray'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Crivelli'nin şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.
74. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Güray'ın şutunda Atiba ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1
110. dakikada Umut'un ön direğe ortasında savunmadan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Josef'in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.

Penaltı atışları

Atanlar: Güray, Hakan Özmert (Antalyaspor), Teixeira, Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş)
Kaçıranlar: Mustafa Erdilman, Sherel Floranus (Antalyaspor)

Stat: Ahmed Bin Ali
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan (Welinton dk. 104), Josef, Atiba, Pjanic (Umut Meraş dk. 68), Kenan (Emirhan İlkhan dk. 80), Larin (Teixeira dk. 80), Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibal
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren (Mukairu dk. 46), Doğukan (Mustafa Erdilman dk. 94), Poli (Floranus dk. 95), Milosevic (Hakan Özmert dk. 64), Güray, Ghacha (Amilton dk. 64), Crivelli (Gökdeniz Bayrakdar dk. 75)
Yedekler: Dogukan Özkan, Diogo Sousa, Nuri Sahin
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Goller: Atiba (dk. 33) (Beşiktaş), Atiba (dk. 74 k.k.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Veysel, Boffin (Antalyaspor), Pjanic, Welinton (Beşiktaş)

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