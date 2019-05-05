Süper Lig 31.hafta Puan Durumu-Maç Sonuçları

Süper Lig 31.hafta Puan Durumu ve Maç Sonuçları... Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, ligin yeni lideri oldu. Başakşehir'in bu hafta deplasmanda Sivassspor ile berabere kal ve puanını 63'e çıkardı. Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da puanını 63'e yükseltti ve averajla liderliği yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon en son 9. haftada lider koltuğunda bulunuyordu. Cimbom böylece 21 hafta sonra zirveye yerleşmiş oldu. Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 3-1 yendi ve 7.5 aylık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 37 puana ulaşarak küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer aldı.

İşte Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor

Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor

Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe

Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor

Göztepe 4 - 1 Antalyaspor

Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş

Alanyaspor - Konyaspor

Trabzonspor - Konyaspor

Süper Lig 31. hafta puan durumu

1- Galatasaray 63

2- Başakşehir 63

3- Beşiktaş 59

4- Trabzonspor 53 (1 maçı eksik)

5- Yeni Malatyaspor 44

6- Alanyaspor 42 (1 maçı eksik)

7- Antalyaspor 42

8- Çaykur Rizespor 40

9- Konyaspor 38 (1 maçı eksik)

10- Kasımpaşa 38

11- Sivasspor 37

12- Fenerbahçe 37

13- Kayserispor 37

14- Ankaragücü 37

15- Göztepe 33

16- Erzurumspor 32

17- Bursaspor 30

18- Akhisarspor 24

Süper Lig 32. hafta programı

Başakşehir - Ankaragücü

Fenerbahçe - Akhisarspor

Beşiktaş - Alanyaspor

Göztepe - Sivasspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Konyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Bursaspor

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray