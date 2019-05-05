Süper Lig 31.hafta Puan Durumu-Maç Sonuçları

Süper Lig 31.hafta Puan Durumu ve Maç Sonuçları... Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, ligin yeni lideri oldu. Başakşehir'in bu hafta deplasmanda Sivassspor ile berabere kal ve puanını 63'e çıkardı. Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da puanını 63'e yükseltti ve averajla liderliği yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon en son 9. haftada lider koltuğunda bulunuyordu. Cimbom böylece 21 hafta sonra zirveye yerleşmiş oldu. Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 3-1 yendi ve 7.5 aylık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırdı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 37 puana ulaşarak küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer aldı.
İşte Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
Ankaragücü 2 - 2 Çaykur Rizespor
Erzurumspor 2 - 0 Bursaspor
Kasımpaşa 1 - 3 Fenerbahçe
Akhisarspor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
Göztepe 4 - 1 Antalyaspor
Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş
Alanyaspor - Konyaspor
Trabzonspor - Konyaspor
Süper Lig 31. hafta puan durumu
1- Galatasaray 63
2- Başakşehir 63
3- Beşiktaş 59
4- Trabzonspor 53 (1 maçı eksik)
5- Yeni Malatyaspor 44
6- Alanyaspor 42 (1 maçı eksik)
7- Antalyaspor 42
8- Çaykur Rizespor 40
9- Konyaspor 38 (1 maçı eksik)
10- Kasımpaşa 38
11- Sivasspor 37
12- Fenerbahçe 37
13- Kayserispor 37
14- Ankaragücü 37
15- Göztepe 33
16- Erzurumspor 32
17- Bursaspor 30
18- Akhisarspor 24
Süper Lig 32. hafta programı
Başakşehir - Ankaragücü
Fenerbahçe - Akhisarspor
Beşiktaş - Alanyaspor
Göztepe - Sivasspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Konyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Bursaspor
Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor
Çaykur Rizespor - Galatasaray