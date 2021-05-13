Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Süper Lig 42. ve son haftasında müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.

42. haftanın yeni saatleri şöyle:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor

18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa

18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

18.00: Hatayspor - Gaziantep FK

18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor

18.00: Antalyaspor - Konyaspor

20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği

20.30: Göztepe - Beşiktaş

20.30: Kayserispor - Fenerbahçe

20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor