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Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik
Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

Süper Lig 42. ve son haftasında müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.

42. haftanın yeni saatleri şöyle:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor
18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa
18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
18.00: Hatayspor - Gaziantep FK
18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor
18.00: Antalyaspor - Konyaspor
20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30: Göztepe - Beşiktaş
20.30: Kayserispor - Fenerbahçe
20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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