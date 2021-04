Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

A. Hatayspor: 2 - 3 Göztepe

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13. dakikada sağdan Aabid'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

25. dakikada Tripic'in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe'de topu kazanan Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

30. dakikada Atınç uzun pasında, Pablo Santos'tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

61. dakikada Soner sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.

64. dakikada Traore'nin kullandığı korner vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

78. dakikada Burekovic'in soldan ortasına Jahovic iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

87. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Diabete'nin pasında Ndiaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.

90. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane (Muhammed Mert dk. 54), Ruben Riberio (Kamara dk. 79), Adama Traore, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe: İrfan Can, Burekovic, Atınç, Alpaslan, Gassama (Murat Paluli dk. 83 ?), Soner (Titi dk. 90 ?), Nwobodo, Tripic (Esiti dk. 70), Diabate, Halil Akbunar (İdeye dk. 90 ?), Jahovicx (Ndiaye dk. 83 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Mame Diouf (dk. 64 ve 90) (Hatayspor), Jahovic (dk. 30, 38 ve 78) (Göztepe)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti, İrfan Can (Göztepe), Akintola, Kamara (Hatayspor)

Adem Karagöz - Gökhan Aklan