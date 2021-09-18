Süper Lig: Adana Demirspor 2 - 0 Çaykur Rizespor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanatta Adana Demirspor'da Vargas'ın ortasında savunmadan seken topla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak top Çaykur Rizesporlu oyunculara çarparak kornere gitti

12. dakikada Adana Demirspor'da orta sahada aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar giden Balotelli, düzgün bir vuruş yaptı ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında Balotell kafayı vurdu ancak hakem Cüneyt Çakır, Çaykur Rizesporlu Selim'in topa eliyle müdahale ettiğini VAR'dan belirleyerek penaltıya karar verdi.

33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Balotelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada Vargas'ın ara pasında sağdan çizgiye inen Ezeh, topu tekrar içeriye Vargas'a çevirdi. Boşta kalan Vargas, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Çaykur Rizespor'da Boyd'un ara pasıyla topla buluşan Boldrin'in şutu savunmaya çarparak köşeden ağlarla buluştu. 2-1

58. dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanatta ortasında Vargas topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın köşe vuruşunda Simon Deli kafa ile topu arka direkteki Bjarnason'un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

77. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası çizgisinden Castro'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Deli, Rassoul, Svensson (Tarık dk. 83?), Stambouli (Castro dk. 63), Bjarnason, Sinan, Ezeh (Metehan dk. 55), Vargas (Yunus dk. 63), Balotelli (Assombalonga dk. 83 ?)

Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Emrecan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Çaykur Rizespor: Gökhan, Selim, Holmen, Baiano, Alberk, Djokovic (Alper dk. 46), Sabo (Phiri dk. 46), Boyd, Boldrin (Deniz dk. 80?), Bolasie (Remy dk. 65), Pohjanpalo (Umar dk. 66)

Yedekler: Tarık, Yasin, Emirhan, Anıl, Gökhan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Balotelli (dk. 33 pen.), Vargas (dk. 40), Bjarnason (dk. 66) (Adana Demirspor), Boldrin (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Svensson, Metehan (Adana Demirspor), Djokovic, Selim, Phiri, Boyd (Çaykur Rizespor)

Umutcan İşledici

