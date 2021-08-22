Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Altay: 4 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ortasına arka direkte Diedhiou'nun şutu üstten auta gitti.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Bamba rakibinden kurtulup ceza alanına girdi. Ortasında arka direkte Rodriguez buluştu, ortaya çekip kaleye gönderdiği top savunmadan döndü.

22. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

26. dakikada Altay'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza alanına çevrilen topu arka direkte İbrahim çevirdi. Bamba'nın şutu savunmadan döndü topu önünde bulan Thiam vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

32. dakikada Rodriguez'in ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

34. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Cebrail'in ceza alanına ortasını savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Kappel'in ceza alanına çevirdiği topla uzak direkte buluşan Rodriguez müsait pozisyonda vuruşunda topu üstten dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Alanyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla ceza alanı ön çizgisinde buluşan Pinares vuruşunda fileleri havalandırdı. 0-3

55. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Kappel ortaya çevirdi, Poko'nun vuruşunda yerden seken topa Bamba uzandı ancak top auta gitti.

63. dakikada ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

66. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına diğer kanatta Tayfur vurdu, Diedhieu altı pasın içinde dokunarak topu ağlara gönderdi. 1-3

68. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja'nın ortasına arka direkte Diedhiou dokundu top kalecide kaldı.

75. dakikada Alanyaspor'da Diedhiou yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

84. dakikada sol çaprazdan kaleye yönelen Rayyan ceza alanı dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-4

87. dakikada Rayyan'ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdi, kaleciyi geçen topu Tayfur çizgiden çıkardı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Umut Güneş (Davidson dk. 74), Efecan Karaca, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, Diedhiou, Milinovic, Fatih Aksoy, Candeıas (Buluthan Bulut dk. 84 ?), Mevlja, Borja Gonzales

Yedekler: Maradona, Yusuf Karagöz, Eduardo, Novais, Juanfran, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl, Oğuzhan Aydın

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Altay: Lis, Bamba (Ahmed Rayyan dk. 80), Poko (Aka dk. 70), Kapel, Cebrail Karayel (Tolga Ünlü dk. 85 ?), Murat Akça, Naderi, İbrahim Öztürk, Pinares (Da Silva dk. 80), Martin Rodriguez (Paixao dk. 70), Thiam

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Erhan Çelenk, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Nurettin Küçükseniz, Mohamed Dayan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Thiam (dk. 26), Rodriguez (dk. 32), Pinares (dk. 48), Rayyan (dk. 84) (Altay), Diedhiou (dk. 66), Rayyan (dk. 84) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Efecan Karaca (dk. 22), Diedhiou (dk. 75) (Alanyaspor)



Rıza Yanık

