Süper Lig: Altay 2 - 1 Göztepe

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye'nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

11. dakikada sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel'in şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Leandro Kapel'in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

20. dakikada Obinna'nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay'da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.

26. dakikada Thiam'ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar'ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Martin Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada müsait pozisyondaki Karamoko Bamba kafa vuruşundan yararlanamadı. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu yumrukla kornere çıkardı.

62. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Cherif Ndiaye gol pozisyonundan yararlanamadı ve top az farkla auta çıktı.

70. dakikada Cebrail Karayel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Leonard Kapel'in şutu ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ kanattan Andre Poko'nun ortasında müsait durumdaki Marco Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

85. dakikada Jahovic'in ceza sahasının dışına doğru verdiği pasta topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutu, savunmaya çarparak kaleye doğru yöneldi. Kaleci Mateusz Lis topu yumruklayarak dışarı çeldi.

87. dakikada Gözteoe defansında yapılan pas hatasında araya giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Leandro Kapel Marco Paixao'ya topu verdi. Paixao uygun pozisyonda vuruştan yararlanamadı.

88. dakikada sağ köşeden korner vuruşu yapan Soner Aydoğdu'nun ortasında Dino Arslanagic'in kafa vuruşu, kaleci Mateusz Lis'de kaldı.

90+3. dakikada karşılaşmanın duraklama anlarında sol kanatta topla buluşan Mohammad Naderi'nin ortasında topla buluşan Marco Paixao'nun arkası dönük aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay

Altay: Mateusz Liz, Cebrail Karayel, Khaly Thiam, Murat Akça (İbrahim Öztürk dk. 45), Mohammad Naderi, Andre Poko (Eric Björnkander dk. 84 ?), Zeki Yıldırım, Thaciano (Marco Paixao dk. 62), Leandro Kappel, Martin Rodriguez (Erhan Çelenk dk. 79 ?), Karamoko Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah,

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 69), Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu (Atakan Çankaya dk. 90?), David Tijanic (Yalçın Kayan dk. 69), Halil Akbunar, Lourency Rodriguesx (Makana Baku dk. 45), Cherif Ndiaye (Adis Jahovic dk. 82?)

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Brown Ideye, Atınç Nukan, Angel Wilker

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 26 pen.) (Göztepe), Leonard Kapel (dk. 70), Marco Paixao (dk. 90+3) (Altay)

Ali Gözeten - Ali İhsan Çiftçi

