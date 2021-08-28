Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

BEŞİKTAŞ 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)



5. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Larin'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'ya çarparak kornere gitti.

28. dakikada Erhun'un uzun pasında Ahmed Musa topla buluştu. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Musa'nın uzak direk tarafına giderek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alex Teixeira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde ön direkte bulunan Josef topu arkaya indirdi. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

43. dakikada Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Balkovec'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Salih Uçan'ın Erhun'a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır sarı kart olarak değerlendirdi ve Salih Uçan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

54. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan oyun alanına döndü.

74. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Emre Mor'un son çizgide Rıdvan'ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada sağ taraftan Wellinton'un içeri çevirdiği topu Serhat indirdi. Serhat'ın dokunduğu topla kale önünde buluşan Vida'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Ghezzal'ın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Batshuayi'nin penaltı noktasının sağından kaleye çapraz pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Viviano kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Wellinton (Atiba dk. 83 ?), Rıdvan (Mehmet Topal dk. 83 ?), Salih Uçan, Josef, Larin (Nkoudou dk. 88 ?), Ghezzal, Teixeira (Necip Uysal dk. 50), Batshuayi (Kenan Karaman dk. 88 ?)

Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Serdar Saatçi, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Serhat Ahmetoğlu dk. 71), Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia (Efe Tatlı dk. 32), Erhun Öztümer (Samet Onur dk. 72), Ahmed Musa (Emre Mor dk. 71), Kerim Frei, Jimmy Durmaz, Pesic

Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Pehlivan, Tunay Torun, Vato, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Alex Teixeira (dk. 30) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Salih Uçan (dk. 48) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Zukanovic, Efe Tatlı (Fatih Karagümrük), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)













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