Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

BEŞİKTAŞ 3-0 ALANYASPOR

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

1. dakikada Larin'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü.

11. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba, kafayla topu arka tarafa yolladı. Kale ağzına hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-0

17. dakikada rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

18. dakikada sol kanatta Davidson, pasını ceza sahası sağ tarafındaki Juanfran'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunu Ersin ayaklarıyla çeldi.

23. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşu direkten döndü.

41. dakikada sağ Kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Bareiro'un altıpas önünde kayarak yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Salih Uçan'ın orta sahadan verdiği pasta sol kanatta topla buluşan Davidson'un ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

53. dakikada orta sahada Ceyhun Gülselam tek dokunuşla topu sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Bareiro'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına yerden ortasında Babacar'ın, kale önünde müsait pozisyondaki vuruşu dışarı gitti.

55. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Cenk Tosun'un kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

58. dakikada Nsakala'nın sol kanattan ceza alanına ortasında savunmada Moubandje topu uzaklaştırdı. Dönen topu alan Atiba, pasını Ghezzal'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

85. dakikada Atiba'nın pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou'nun ceza alanına girerek yaptığı vuruş filelere gitti. 3-0

89. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta top ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem Ümit Öztürk, pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba (Necip dk. 86 ?), Oğuzhan (Dorukhan dk. 77), Ghezzal (Gökhan Töre dk. 86 ?), Larin, Cenk Tosun (N'Koudou dk. 71)

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Ljajic, Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

A.Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur dk. 78), Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun (Efkan dk. 71), Berkan, Salih (Siopis dk. 71), Davidson, Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 77), Babacar (Kadzior dk. 66)

Yedekler: Serkan, Ahmet, Alpay, Hasan Hüseyin, Umut

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Cenk Tosun (dk. 11), Ghezzal (dk. 58), N'koudou (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Ceyhun (A.Alanyaspor), Atiba, Josef, Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Cenk Tosun, 1197 gün sonra Vodafone Park'ta

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. 2017-2018 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmanlıspor'a karşı forma giymişti. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.

Ghezzal golü attı, takım Hasic'i unutmadı

Alanyaspor karşısında Ghezzal'ın attığı golle Beşiktaş 2-0 öne geçerken, futbolcular bu golü ameliyat edilen Ajdin Hasic'e armağan etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular Ajdin Hasic'i unutmadı. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Rachid Ghezzal'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.

Cenk Tosun golle döndü

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta 11. dakikada fileleri havalandıran Cenk Tosun, sahalara golle döndü.

Süper Lig'in 33. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta 1197 gün sonra Vodafone Park'a çıkan Cenk Tosun, golle döndü. Son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan mücadelede bu sahada boy gösteren ve 1 de gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 3 yıl 3 ay 10 gün sonra çıktığı ilk maçta yine fileleri havalandırdı. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen golcü oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol atmıştı. Cenk, Vodafone Park'ta Alanyaspor karşısında attığı golle 2. maçında 3. golüne ulaşırken, Vodafone Park'ta da 1197 gün sonra ‘Tosun Paşa' müziğini çaldırdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan korner atışında Ghezzal'ın ortasında Atiba'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Yıldız golcü, 71. dakikada kenara gelerek yerini N'Koudou'ya bıraktı.

Josef de Souza, Erzurum'da yok

Alanyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu