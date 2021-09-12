Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - 2 A. Hatayspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan Adama'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Diouf'un sert şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

4. dakikada Bolasie'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kamara'nın savunmayı geçerek çektiği sert şutu Gökhan kurtardı.

47. dakikada sol kanattan Bolasie'nin ortasında ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun sert şutu üstten dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diouf'un ortasında Ayoub'un şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

56. dakikada Hatayspor'un atağında ceza sahası içerinde topla buluşan Ayoub'un şutu kaleci Gökhan'dan dönerek Kamara'nı önüne düştü. Kamara'nın şutunda ise top Gökhan Gönül tarafından çizgi üzerinden uzaklaştırıldı.

63. dakikada korner çizgisi üzerinden yapılan ortada ceza sahası içinde bulunan Ayoub'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Sam'in ortasında Diouf topu kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

88. dakikada topla buluşan kaleci Gökhan'ın pasını Ayoub karşılayarak şut çekti. İlk hamlede topu kurtaran Gökhan'dan seken top tekrar alan Ayoub meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Cemali (Emir Han dk. 59), Phiri (Sabo dk. 68), Gökhan, Holmen, Boyd (Yasin dk. 68), Dokovic, Pohjanpalo (Umar dk. 82 ?), Alper (Deniz dk. 82 ?), Bolasie

Yedekler: Tarık, Alberk, Selim, Boldrin, Remy

Teknik Direktör: Bülent Uygun

A. Hatayspor: Munir, Kamil, Sam Adekugbe (Bülent dk. 88 ?), Ruben (Mehdi dk. 75 ?), Fatih, Burak, Kamara (Louis dk. 68), Onur, Mame Diouf, Adama Traore (Isaac dk. 88 ?), Ayoub

Yedekler: Abdullah, Eren, Muhammed, Sadık, Burak, Emre

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 81), Ayoub (dk. 88) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Diouf, Onur (Hatayspor)

Kubilay Ateş - Osman Kubilay Küçükmustafa - Hasan Fehmi Demir

