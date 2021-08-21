Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.

20. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Biglia'nın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Pesic'in sert şutu Gökhan'a çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada altı pas içerisinden Ronaldo Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

75. dakikada Erhun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.

86. dakikada Tunay sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, Alberk Koç topu kale çizgisinde kurtardı.

90+4. dakikada sol kanattan atak geliştiren Ahmed Musa tarafından çekilen şut kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bıyık, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabrcio Baiano, Cemali (Emir dk. 89 ?), Djokovic, Yasin (Eren dk. 89 ?), Holmen, Ronaldo Mendes (Alberk dk. 74), Bryan Dabo, Gökhan, Sabo (Umar dk. 74), Alper

Yedekler: Tarık, Emir Han, Anil, Selim, Uğur Can, Güvenc

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Balkovec, Efe (Jimmy dk. 63) , Benatia (Burak dk. 63), Zukanovic, Ahmed, Biglia, Pesic, Erhun (Serhat dk. 85 ?), Kerim (Tunay dk. 73)

Yedekler: Aygun, Salih, Muhammed, Munir, Arveladze

Teknik Direktör: Daniele Cavalletto

Sarı kartlar: Fabrcio Baiano (Çaykur Rizespor), Jimmy (Fatih Karagümrük)



Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir

