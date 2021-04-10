Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Rizespor 0 - 0 Trabzonspor

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

45' Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

45' İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor

35. dakikada Rizespor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tarık uzanarak topu kornere gönderdi.

31. dakikada ceza alanı dışından Flavio'nun sert şutunu kaleci Tarık yumruklayarak kornere çeldi.

27. dakikada ceza sahasının dışında Samudio'nun pasında topla buluşan Boldrin'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Boldrin orta sahadan aldığı topu Baiano'ya aktardı. Ceza sahasının içerisine kadar girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Baiano'nun vuruşunda top auta çıktı.

58. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Yusuf'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Djaniny'nin şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

90+2. dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Dokovic'in şutunda top direkten döndü.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin (Michalak dk. 80 ?), Baiano (Sabo dk. 60), Boldrin (Abdullah dk. 89 ?), Samudio (Fernando dk. 89 ?), Skoda (Remy dk. 60)

Yedekler: Can Ceylan, Tunay, Onur, Melnjak, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, V. Hugo, Edgar, Rodrigues, Da Silva, Lewis Baker, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir Parmak (Berat dk. 81 ?), Yunus (Yusuf Sarı dk.28 Hosseini dk. 89 ?), Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Ahmetcan, , Safa, Hakan,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı Kartlar: Yasin Pehlivan, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal – Kubilay Ateş