Süper Lig: Çaykur Rizespor: 5 - MKE Ankaragücü: 3

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Lobjanidze pasıyla topu bir anda önünde bulan Paintsil'in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1

10. dakikada sol taraftan topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı ortada Remy'nin kafa vuruşu kaleci Friedrich'in kucağında kaldı.

16. dakikada kaleci Gökhan'ın uzaklaştırdığı top Melnjak'a çarpınca bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Paintsil, boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkartan golü attı. 0-2

19. dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah'ın pasında topla buluşan Fernando Andrade meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

31. dakikada Boldrin'in serbest vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdullah, kafa vuruşuyla golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

43. dakikada Borven, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

45. dakikada Fernando Boldrin, kaleye yaklaşık 30 metre uzaktan kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-3

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kitsiou ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale edince hakem Abdulkadir Bitigen, VAR uyarısı sonucu penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-3

61. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Morozyuk'a yapılan müdahalede Abdulkadir Bilgen bir kez daha beyaz noktaya gitti.

62. dakikada Remy, penaltı atışı sonucunda topu filelerle buluşturmayı başardı. 4-3

78. dakikada Fabricio'nun pasında ceza sahası içinde Remy, kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü attı. 5-3

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan, Emir, Morozyuk, Melnjak (İsmail dk. 69), Meriah, Fabricio (Dusan dk. 81 ?), Abdullah, Donsah (Skoda dk. 46), Andrade (Michalak dk. 69), Boldrin, Remyx (Tunay dk. 83 ?)

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Yasin, Mithat, Kemal

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Erdi, Pazdan (Emre Güral dk. 67), Kitsiou, Lobjanidze (Adzic dk. 74), Voca (Atakan dk. 88 ?), Şahverdi (Endri dk. 67), Paintsil (Sarlija dk. 46), Borven

Yedekler: Korcan, Ante Kulusic, Atila, , Cebrail, Lukasik, , Ender, Berke, Bolingi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Fernando Andrade (dk. 18), Boldrin (dk. 45), Remy (dk. 50 pen., dk. 61 pen. ve dk. 78) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Börven (dk. 43) (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Alper (dk. 45)

Sarı kartlar: Sarlija, Börven (Ankaragücü)