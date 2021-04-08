Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada Koomson rakibini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde topu arkaya doğru çıkardı. Hajradinoviç'in yakın mesafeden sert şutu farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

10. dakikada Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta Mesanoviç kafayı vururken, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

24. dakikada Sagal'ın sol çaprazdan arka kale direğine yaptığı etkili ortada hiç kimse topa dokunamadı.

32. dakikada Rodallega topu önüne alarak ceza sahasına doğru ilerlerken arkalardan gelen Murawski'yi gördü. Murawski'nin ceza sahası içerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruş savunmadan geri döndü.

36. dakikada Bakalorz'un savunma arkasına gönderdiği topa Mesanoviç'ten önce Ertuğrul sahip oldu.

37. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı yerden ortada Bakalorz önünden geçen topa dokunamazken, meşin yuvarlağa savunma sahip oldu.

39. dakikada Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

43. dakikada Varga'nın ceza sahası dışından sert şutu savunmadan döndü. Ardından Drinkwater'ın gelişine vuruşunda top az farkla auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kevin Varga'nın ceza sahasının solundan uzak köşeye vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

52. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinde kısa mesafeden vuruşu savunmadan döndü.

56. dakikada rakibin hatalı pasıyla topu alan Sagal'ın ceza yayından sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.

61. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Rodallega'nın kaleye direkt vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.

85. dakikada ceza sahası içinde Oğuz'a yapılan müdahalenin ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90. dakikada ceza sahasında topla bulaşan Anıl Koç'un sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey

Denizlispor: Cenk, Sakıb (Ali Yavuz dk. 82), Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski (Kubilay dk. 46), Bakalorz (Tusha dk. 70), Diskerud (Hasan dk. 63), Sagal, Mesanoviç (Sacko dk. 63), Rodallega

Yedekler: Abdulkadir, Muhammet, Özer, Dossevi

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Brecka, Luckassen, Hadergjonaj, Sadiku (Mehmet dk. 87 ?), Drinkwater (Tarkan dk. 82 ?), Varga (Anıl dk. 82 ?), Hajradinoviç, Koomson (Bistrovic dk. 68), Thelin

Yedekler: Ramazan, Tosic, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Hasan Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Rodallega (dk. 85) (Denizlispor), Varga (dk. 49) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Murawski, Rodallega (Denizlispor)

Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz

