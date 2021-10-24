Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Yaklaşık 100 dakika oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 90+6'da penaltıdan attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Edoğan'ın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

13. dakikada ceza sahası içerisinde Henrique'nin pasında Kayode'nin şutu üstten auta çıktı.

24. dakikada Vargas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Yunus'un sağ kanattan kullandığı kornerde, kaleci Ali Şaşal çıkarak topu kontrol etti.

56. dakikada Balotelli ceza sahası içerisinde topu arkadaşı Vargas'ın önüne düşürdü. Vargas'ın şutunda top dışarıya çıktı.

67. dakikada Henrique Tarık'a faul yapınca ikinci sarı kartını gördü, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sivasspor oyuna 10 kişi olarak devam etti.

83. dakikada iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmada Demirspor'da Akintola kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı. Her iki takım da müsabakaya 10'ar kişi ile devam etti.

90+6. dakikada Assombalonga ceza sahası içerisinde düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Balotelli'nin penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - Mustafa Koçyiğit

