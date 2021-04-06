Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Atakaş Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Katranis'in sol kanattan açtığı ortayı Roco kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun ortasını kale sahası içinde Mevlüt Erdinç tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.

32. dakikada Hatayspor sağ çaprazda, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Katranis'in direkt kaleye çektiği şut, Viviano'nun kucağında kaldı.

45. dakikada Castro'nun ara pasında sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Ndao, yerden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Bertolacci'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Aabid'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Diouf'un sert şutu direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Hedenstad'ın sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada Sobiech, kale ağzında iki rakibinin arasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

75. dakikada orta sahadan gelen uzun pasta sağ çaprazda topu göğsüyle yumuşatıp önüne alan Boupendza'nın ceza alanına girerek çektiği şut kaleci Viviano'dan oyun alanına döndü.

83. dakikada Traore'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano çizgiden çıkardı.

84. dakikada Boupendza'nın ceza alanı dışında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şutta topu kaleci Vivano güçlükle uzaklaştırdı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Enzo Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro (Aksel Aktaş dk. 61), Bertolacci (Koray Altınay dk. 90+1 ?), Jimmy Durmaz (Lens dk. 73), Ndao (Salibur dk. 73), Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 61)

Yedekler: Aykut Özer, Campi, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Serhat Ahmetoğlu

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Pablo Santos, Yusuf Abdioğlu, Katranis (Youssouf Kone dk. 87 ?), Ribeiro, Rayane Aabid (Muhammed Mert dk. 79), Akintola, Adama Traore, Kamara (Boupendza dk. 66), Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Abdurrahman Canlı, Isaac Sackey, Joseph Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Sobiech (dk. 70)

Sarı kartlar: Biglia (Fatih Karagümrük), Rayane Aabid (A.Hatayspor)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

