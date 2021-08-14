Süper Lig: Fatih Karagümrük 3 - 2 Gaziantep FK

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada orta alanda topu alan Jefferson Junior'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi.

10. dakikada Ahmed Musa'nın sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Pesic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Djilobodji'nin müdahalesiyle ağlara gitti. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde topu alan Dicko, Karagümrüklü futbolcunun müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sagal topu ağlara gönderdi. 1-1

19. dakikada topu alan Erhun'un ceza sahası içine ortasında Pesic kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

27. dakikada ceza sağası dışında topu alan Pesic'in sert şutunu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi.

35. dakikada sağ taraftan Olkowski'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Sagal'ın kafa vuruşunu kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Dicko'nun yaptığı vole vuruşunda topu Viviano iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Kerim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Efe'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Halil kale sahası içine ortaladı ancak bu noktada hiçbir oyuncu topa dokunamayarak net bir pozisyondan yararlanamadı.

88. dakikada Djilobodji'nin pasında topla buluşan Kitsiou, ceza sahası içinden sert bir orta çıkardı. Kaleci Viviano son anda uzanarak topu kontrol etti.

90. dakikada Vato'nun pasıyla soldan ceza sahası içine giren Kerim Frei, arka direkteki Ahmed Musa'yı gördü. 2 rakibinden sıyrılıp önünü açan bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 3-1

90+4. dakikada Kitsiou'nun pasında Zukanovic'e çarpan top Djilobodji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu. 3-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Yedekler: Yavuz, Jimmy Durmaz, Muhammed Egemen, Tunay, Samed, Vato Arveladze, Serhat, Salih Dursun, Burak, Salibur

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko

Yedekler: Ekrem, Mustafa, Toşça, Kenan, Halil, Doğan Erdoğan, Borven, Mirza, Yusuf, Kitsiou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Djilobodji (dk. 10 k.k.), Pesic (dk. 19) (Fatih Karagümrük), Sagal (dk. 17 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Sagal (dk. 45+1) (Gaziantep FK)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

