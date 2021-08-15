Süper Lig: FT Antalyaspor 1 - 0 Göztepe

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Ghacha pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin şutu üstten auta gitti.
30. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Berkan Emir'in Ghacha'yı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı,Veysel Sarı, Poli, Güray Vural, Ghacha, Naldo, Fredy, Nuri Şahin, Mukairu Wright
Yedekler: Doğukan Özkan,Dogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Milosevic, Ufuk Akyol, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Dino Aslanagic, Atınç Nukan, Halil Akbunar, Nwobodo, Tijanic, Ndiaye, Jahovic
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Beykan Şimşek,Lourency,Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Ideye, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Fredy (dk. 32 pen.) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ghacha, Poli (FT Antalyaspor), Atınç Nukan,Jahovic(Göztepe)
İsa Akar-Ertuğrul Gün