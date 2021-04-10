Süper Lig: Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

GALATASARAY 1-1 FATİH KARAGÜMRÜK

Maçtan dakikalar (Birinci yarı)

9. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Babel'in elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy'nin havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao'nun yerden şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Lens'in yapığı vuruşta meşin yuvarlak Yedlin'den döndü.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan içeri çevirdiği ortaya kale önünde Roco'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

33. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında Babel topla buluştu. Babel'in yerden sert vuruşu uzak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada sol çaprazdan Balkovec'in ortasında Roco arkaya indirdi. Arka direkte Ndao'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ taraftan Şener'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Oğulcan'ın direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Salibur'un sert ve yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Kale önünde boşta kalan topu Ndao tamamladı. 0-1

62. dakikada ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes'in pasında kale önünde topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

75. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık VAR'da izleyerek kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Donk'u oyundan attı.

86. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'e Balkovec'in müdahalesini hakem Ali Palabıyık penaltı ve direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. VAR'da pozisyonu izleyen Ali Palabıyk, penaltı ve Balkovec'e verdiği kırmızı kartı iptal etti.

90+2. dakikada Sobiech'in pasında topla buluşan Balkovec, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Şener dk. 28), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo (Kerem dk. 83 ?), Gedson, Oğulcan (Emre Kılınç dk. 68), Babel, Emre Akbaba (Feghouli dk. 68), Mustafa Muhammed (Luyindama dk. 83 ?)

Yedekler: Okan, Taylan, Falcao, Halil, Saracchi

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray (Mevlüt dk. 90 ?), Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe (Hedenstad dk. 68), Lens (Salibur dk. 59), Jimmy Durmaz, Bertolacci (Aksel dk. 59), Ndao, Sobiech

Yedekler: Aykut, Egemen, Serhat, Campi, Bora

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Ndao (dk. 60) (Fatih Karagümrük), Babel (dk. 62) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Donk (dk. 78) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mustafa Muhammed, Emre Akbaba, Babel, Gedson Fernandes (Galatasaray), Roco, Viviano (Fatih Karagümrük)

Ryan Babel cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Babel, Göztepe karşılaşmasında görev alamayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda, Karagümrük mücadelesi öncesinde Etebo ile Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyordu. İki futbolcu da karşılaşmaya 11'de başladı. Maçın 84. dakikasında Enzo Roco'ya yaptığı müdahale sonrasında Babel sarı kart gördü. Hollandalı futbolcu, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Donk kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçının 79. dakikasında kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayan Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 75. dakikasında orta sahada Ryan Donk'un, Artur Sobiech ile girdiği iki mücadele sonrasında hakem Ali Palabıyık oyunu durduru. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Palabıyık, 79. dakikada Donk'a kırmızı kart gösterdi.

Ryan Babel 4. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada Hollandalı futbolcu Ryan Babel, takımının beraberliği yakaladığı golü kaydetti. Deneyimli futbolcu müsabakanın 62. dakikasında sahneye çıktı ve eşitliği yakaladı. 34 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 4. gol sevincini yaşamış oldu. Babel'in 5 de asisti bulunuyor.

Golün ardından stat hoparlörlerinden Ryan Babel'in geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkısı Young Champ çaldı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Babel 90 dakikada sahada kaldı.

DeAndre Yedlin sakatlandı

Galatasaray'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin'in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD'li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu-Oğuzhan Ort