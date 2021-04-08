Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Demba Ba'nın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün sol çaprazdan ceza sahasına girerek çektiği sert şutu kaleci Günay kornere çeldi.

27. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın yerden ortasına dokunan Deniz'in şutu direğin yanından dışarıya gitti.

30. dakikada VAR incelemesinde Ponck'un Mirallas'a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle Gaziantep FK lehine penaltı kararı verildi.

31. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

39. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tolga'nın şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

49. dakikada Kenan'ın yerden pasından ceza sahası içinde topla buluşan Mirallas'ın dokunuşu az farkla dışarı gitti.

52. dakikada ceza sahası sağında topla buluşan Mirallas'ın müthiş pasına ön direkte dokunan Maxim, topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-0

55. dakikada Ndayishimiye'nin ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya Giuliano ve Demba Ba dokunamadı.

57. dakikada Ndayishimiye'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Demba Ba'nın vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

64. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Volkan güçlükle kornere çeldi.

67. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza sahasına sokulan Dicko'nun dar açıdan yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı çıktı.

70. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kornere çıktı.

78. dakikada Visca'nın pasıyla topla buluşan Mahmut'un şutunda Günay gole izin vermedi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Roderick Miranda, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Amedej Vetrih (Zvonimir Kozulj dk. 83 ?), Osama Rashid, Alexandru Maxim (Enver Cenk Şahin dk. 77), Kenan Özer (Mirza Cihan dk. 83 ?), Kevin Mirallas (Güray Vural dk. 77), Nouha Dicko (Ertuğrul Ersoy dk. 73)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Furkan Soyalp, Kamil Doğan, Bilal Başacıkoğlu, Andre Felipe

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Daniel Aleksic dk. 65), Carlos Ponck, Epureanu (Mahmut Tekdemir dk. 65), Cemali Sertel (Nacer Chadli dk. 74), Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Edin Visca, Giuliano, Demba Ba (Enzo Crivelli dk. 64)

Yedekler: Ahmet Said, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Deniz Dilmen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Alexandru Maxim (dk. 32 pen. ve 51) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK), Carlos Ponc (Başakşehir)

Said Vakkas Yağcı

