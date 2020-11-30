Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Lopes'in ceza sahasına ortasında Hasan Hüseyin'in gelişine vuruşunda kaleci Viviano topu rahat bir şekilde kontrol etti.

15. dakikada Attamah'ın Biglia'yı düşürmesi sonrasında Fatih Karagümrük ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Balkovec'in direkt kaleye vuruşunda kaleci İsmail topu kontrol etti.

23. dakikada Lenon'un ortasında ceza sahası içinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşu kaleci Viviano'da kaldı.

28. dakikada Aziz Behich'in pasında Campanharo'nun gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Kvrzic'in pasında Campanharo'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

35. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta Lopes'in kafa vuruşunda kaleci Viviano topu güçlükle çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Attamah'ın uzaktan şutunda kaleci Viviano topu zorlukla çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdıd.

53. dakikada Hasan Hüseyin'in ortasında ceza sahası içinde Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

55. dakikada Fatih Karagümrük Kayserispor'un ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Balkovec direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İsmail Çipe çeldi.

66. dakikada Balkovec'in ortasında kaleci İsmail'in boşa çıktığı pozisyonda Sobiech'in kafa vuruşu auta çıktı.

90+3. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girer girmez ortasında İlhan Parlak'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman

Kayserispor: İsmail Çipe, Aziz Behich, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Hasan Hüseyin (Fernandes dk. 80 ?), Campanharo, Lenon (Manzala dk. 80 ?), Kvrzic (Pedro Henrique dk. 68), Attamah, Kanga (İlhan Parlak dk. 57)

Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fatih Karagümrük: Viviano, Fatih, Koray, Lichaj, Balkovec, Ramazan Civelek (Aatif dk. 69), Jimmy Durmaz (Zeki Yıldırım dk. 79), Ndao (Alparslan dk. 90 ?), Biglia, Sabo, Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 68)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Egemen, Murat, Aksel, Furkan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Sarı kartlar: Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Alparslan Ötüken - Eren Kan

