Süper Lig için son bilet

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev yapacak.

İki takımın final yolu

Anada ekibi yarı finalde Bursaspor ile mücadele etti. Mavi-lacivertliler ilk maçta deplasmanda 0-0 kalırken, evinde 4-1'lik skorla mağlup eden Adana Demirspor finale çıktı. Karagümrük ise yarı finalde Akhisarspor ile mücadele etti. İlk karşılaşmada sahasında 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek finale yükseldi.

İki takım bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı iki maçta da yenişemedi. Adana'daki müsabakada 1-1, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 berabere kaldı.

En golcü iki takımın maçı

Adana Demir normal sezonu 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 61 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fatih Karagümrük ise 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Final karşılaşma TFF 1. Lig'in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Mavi-lacivertliler, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, kırmızı-siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.

Oğuzhan Ort

