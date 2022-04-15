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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada topla buluşan İbrahim'in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.
26. dakikada Eren'in sol kanattan ortasında Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada topla buluşan Thiam'ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.
33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Mustafa
Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Bertolacci, Emre, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch, Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo, Bolaise, Cisse
Yedekler: Zafer, Pohjanpalo, Deniz, Alper, Boldrin, Phri, Cemali, Aminu, Ronaldo, Selim

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)

Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz
 

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