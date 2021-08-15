Süper Lig: Medipol Başakşehir 0 - 1 A. Alanyaspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan Guldbrandsen'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Visca'nın yerden şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.

12. dakikada Diedhiou'nun ceza sahası ışından kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırırken top Borja'nın önünde kaldı. Borja'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top barajdan tekrar Aleksic'in önünde kaldı. Dönen topa gelişine vuran Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Lima'nın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Siopis'in yerden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Efecan'ın ceza sahası içine girip kaleci Volkan'ı da çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Caiçara'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Ndayishimiye'nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.

81. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunu kaleci Serkan oyun alanı içine çıkardı. Dönen topu alan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Caiçara dk. 36 ?), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Atabey dk. 89 ?), Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Berkay (Deniz Türüç dk. 46), Aleksic (Ahmed Kutucu dk. 70), Guldbransen (Muhammet Demir dk. 70)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Mahmut Tekdemir, Ponck, Zulj, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Alanyaspor: Serkan, Milunovic, Mevlja, Fatih, Siopis, Umut, Candeias (Tayfur dk. 72), Efecan Karaca (Ahmed dk. 81 ?), Borja (Juanfran dk. 81 ?), Davidson, Diedhiou (Efkan dk. 87 ?)

Yedekler: Marafona, Yusuf, Buluthan, Furkan, Oğuz, Yusuf

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Borja (dk. 12) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Davidson, Siopis (Alanyaspor)

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu