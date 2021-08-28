Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağ tarafından açtığı ortada arkada direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
13. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından yaptığı sert vuruşta defansa çarpan top az farkla kalenin üzerinden kornere gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Mensah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
70. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışına geldi. Burada topu alan Tolga Ciğerci'nin kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vuruşta meşin yuvarlak kaleci Silviu Lung'ta kaldı.
88. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Deniz Türüç dk. 69), Leo Duarte, Ravil Tagir (Tolga Ciğerci dk. 46), Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Ahmed Kutucu dk. 79), Berkay Özcan (Ömer Ali Şahiner dk. 46), Edin Visca, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen (Muhammet Demir dk. 46)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Carlos Ponck, Peter Zulj, Emre Kaplan, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kayserispor: Silviu Lung, Ramazan Civelek (Onur Bulut dk. 77), Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (İlhan Parlak dk. 62), Bernard Mensah (Cardoso dk. 77), Gökhan Sazdağı (Mane dk. 46), Mame Thiam (Mustafa Pektemek dk. 90+3 ?)
Yedekler: Bilal Bayazıt, Emre Demir, Gavranovic, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Mame Thiam (dk. 4) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Lucas Lima, Fredrik Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Uğur Demirok (Kayserispor)
Oğuzhan Ort