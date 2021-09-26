Süper Lig: Medipol Başakşehir 1 - 0 Çaykur Rizespor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boyd'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

24. dakikada kale önünde Alper Potuk'un uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Okaka'ya çarparak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte Alberk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Youssouf, Ravil Tagir, Lima, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Chadli, Guldbrandsen, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Muhammet Can Yazıcı, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Bolaise, Boyd, Dabo, Remy

Yedekler: Tarık Çetin, Djokovic, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl, Umar, Sabo, Güvenç Usta, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Okaka (dk. 24) (Medipol Başakşehir)

Bora Akyol - Gökhan Kılınçer

