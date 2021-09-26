Süper Lig: Medipol Başakşehir 1 - 0 Çaykur Rizespor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Alper Potuk'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boyd'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
24. dakikada kale önünde Alper Potuk'un uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Okaka'ya çarparak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte Alberk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Youssouf, Ravil Tagir, Lima, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Chadli, Guldbrandsen, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Muhammet Can Yazıcı, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Bolaise, Boyd, Dabo, Remy
Yedekler: Tarık Çetin, Djokovic, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl, Umar, Sabo, Güvenç Usta, Eren Karadağ
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Okaka (dk. 24) (Medipol Başakşehir)
Bora Akyol - Gökhan Kılınçer