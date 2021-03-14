Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasıyla topla buluşan Saba, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda iyi uzanan İrfan Can gole izin vermedi ve topu kornere tokatladı.

28. dakikada Atilla Turan'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Börven kafayı vurdu ve topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Saba ile verkaç yapan Çekici önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can topu parmaklarının ucuyla çeldi.

60. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden kestiği pasta vuruşunu yapan Börven fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0

63. dakikada sol kanattan içeri kat eden Kitsiou topu Çekici'ye gönderdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top filelerle buluştu ve Ankaragücü farkı yükseltti. 3-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Kulusic, Atilla Turan, İbrahim Akdağ, Çekiçi (Orkan Çınar dk. 83 ?), Geraldo (Paintsil dk. 59), Alper Potuk (Diousse dk. 64), Saba (Emre Güral dk. 83 ?), Börven (Badji dk. 83 ?)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Pinto, Ali Kaan Güneren, Voca

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 71), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna, Diabate (Ideye dk. 64), Esiti (Zulj dk. 64), Halil Akbunar (Jahovic dk. 46), Ndiaye

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic, Chagas, Kubilay Sönemez, Tripic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Börven (dk. 28 ve dk. 60), Çekici (dk. 63) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Engin Yağcı - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal