Süper Lig: Sivasspor 1 - 0 Adana Demirspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Edoğan'ın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
13. dakikada ceza sahası içerisinde Henrique'nin pasında Kayode'nin şutu üstten auta çıktı.
24. dakikada Vargas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.
30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen
DG Sivasspor: Ali, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Henrique, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ahmet, Camara, Kerem, Ziya, Özkan, Azubuike, Fredrik, Sefa, Leke
Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay
Adana Demirspor: Ferhat, Sevenson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan Yunus, Bjarnason, Vargas Balotelli
Yedekler: Muric, Sanuç, Kanak, Assombalonga, Belhanda, Akintole, Metehan, Castro, Tarık, Gökhan
Teknik Sorumlu: Vincenzo Montella
Gol: Gradel (dk. 7) (Sivasspor)
Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - Mustafa Koçyiğit