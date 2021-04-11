Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Gradel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışından Gradel'in sert şutunu kaleci çeldi. Geri dönen topu tamamlayan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Fajr'ın sağ kanattan yerden pasında Boyd'un şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

30. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından tehlikeli şutunu kaleci güçlükle çeldi.

41. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada Yatabare'nin ortasında ceza sahası içinde Skubic topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Gradel topu auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Konyaspor'da Sekidika'nın ortasında Kravets'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Zymer tamamladı. 1-1

67. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 3-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Coffie (Claudemir dk. 66), Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Hakan Arslan, Fajr (Kone dk. 90+4 ?), Gradel (Caner Osmanpaşa dk. 82 ?), Tyler Boyd (Erdoğan dk. 66), Yatabare (Kayode dk. 66)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ (Daci dk. 82 ?), Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Jevtovic (Diomande dk. 74), Shengelya (Sekidika dk. 46), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Milosevic dk. 46), Zymer, Cikalleshi (Kravets dk. 46)

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Yardımcı, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Yatabare (dk. 27), Kayode (dk. 67), Robin Yalçın (dk. 87 pen.) (Sivasspor), Zymer (dk. 55) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Hakan Arslan (dk. 80) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Abdülkerim, Diomande (Konyaspor)

Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz