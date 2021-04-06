Süper Lig: Trabzonspor: 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor 1-1 Kayserispor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Henrique sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yerden pasında ise kale sahası içinde bulunan Muğdat Çelik'in ayağının dışıyla dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Zoran Kvrzıc'in sağ taraftan ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın dönerek vuruşunda top kaleci Doğan'ın solundan yandan auta çıktı.

26. dakikada Flavio'nun ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine gönderdiği topu göğüsünde yumuşatarak önüne alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'ın solundan ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Doğan kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sert şutundan kaleci Doğan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

64. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan'dan döndü. Flavio'nun dönen topa kafa vuruşunda ise kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

80. dakikada Ekuban'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

85. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Lewis Baker'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta üst direğe vurdu. Yusuf Sarı'nın kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.

89. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Doğan kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Can Hanoğlu, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Yunus Mallı dk. 70), Hosseini, Vıtor Hugo, Marlon, Baker (Sefa dk. 88 ?), Flavio, Bakasetas, Nwakaeme (Yusuf Sarı dk. 76), Ekuban, Djaniny

Yedekler: Erce Kardeşler, Hakan Yeşil, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Zoran Kvrzıc, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz, Karlo Muhar (Melih Okutan dk. 46) Ramazan Civelek dk. 79 ?), Lennon (Mario Paz dk. 90 ?), Avromoski, (Sabovic dk. 85 ?), Muğdat Çelik (Attamah dk.46), Henrique, İlhan Parlak

Yedekler: Lung, Emre Demir, Ramazan, Sapunaru, Yasir Subaşı, Luckassen

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Muğdat Çelik (dk. 6) (Hes Kablo Kayresirispor), Bakasetas (dk. 29) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Avramovski, Kolovetsios, Melih Okutan, İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Yusuf Sarı (Trabzonspor)