Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Trabzonspor 1-1 Hatayspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

45. dakikada Rayane Aabid'in ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

22. dakikada Bakasetas'ın indirdiği topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in üstünden ağalarla buluştu. 1-0

9. dakikada Pablo'nun ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

76. dakikada Diouf'dan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Kamara'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada Yusuf Sarı, sahasından aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yusuf'un ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

88. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Berat Özdemir'in vuruşu auta gitti.

90. dakikada Flavio'nun ceza sahası içinde Boupendza'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Ancak VAR'a giden hakem Zorbay Küçük atışın tekrarlanmasını istedi.

90+6. dakikada penaltı atışında topun başına bu kez Boupendza geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Öğel, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar le, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak (Flavio dk. 67), Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 88 ?), Nwakaeme (Berat Özdemir dk. 78), Djaniny (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Safa Kınalı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Billong dk. 85 ?), Pablo, Katranis, Ribeiro (Muhammed Mert dk. 69), Rayane Aabid (Akomadi dk. 85 ?), Kamara (Burak dk. 88 ?), Adama Traore, Boupendza, Diouf

Yedekler: Akın, Ekrem, Sackey, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Djaniny (dk. 22) (Trabzonspor), Boupendza (dk. 90+6 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Bakasetas, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Abdullah Avcı (Trabzonspor), Pablo, Ribeiro, Yusuf Abdioğlu, Traore (A. Hatayspor)