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Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - F. Karagümrük: 2

Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - F. Karagümrük: 2
Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - F. Karagümrük: 2

Süper Lig’in 21. haftasında Y. Denizlispor, evinde F. Karagümrük’ü konuk etti. Müsabaka Karagümrük’ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar 

48. dakikada Recep'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa sahip olan Kubilay'ın karambolde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.

57. dakikada sol çaprazdan gelen ortaya ceza sahası çizgisinde Ahmad'ın sert vuruşunda top az farkla dışarıya gönderdi.

78. dakikada Durmaz'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Ndao, sağ çaprazdan kat ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

88. dakikada Diskerud, ceza sahasında Rodallega ile paslaştıktan sonra çektiği sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Caner Ak

Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Bergdich dk. 69), Kubilay, Leismann, Özer, Murawski, Ahmad, Sacko (Dossevi dk. 69), Recep (Diskerud dk. 83), Sagal, , Rodallega

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Sakıb, Mert, Alihan, Varela

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Karagümrük: Viviano (Aykut dk. 30), Balkovec, Campi, Roco, Koray, Castro (Sobiech dk. 72), Bertolacci, Borini (Arveladze dk. 85 ?), Ndiaye, Ndao (Emre dk. 85 ?), Mevlüt (Durmaz dk. 72)

Yedekler: Alparslan, Fatih, Murat, Aksel, Serhat,

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Goller: Borini (dk. 44), Ndao (dk. 78) (Karagümrük), Diskerud (dk. 88) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Campi, Castro, Borini (Karagümrük), Sagal, Rodallega, Murawski (Denizlispor)

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz


 

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