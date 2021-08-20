Süper Lig: Y. Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Attamah topu içeri çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada duvar pasıyla ceza sahasına sokulan İlhan'ın aşırtma vuruşunda kaleci Muric güçlükle topun sahibi oldu.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Balotelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Balotelli, köşeye sert vurdu. Kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında arka direkte bekleyen Mane gelişine vurdu, kaleci Muric meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

51. dakikada sağ kanattan Emrah'ın arka direğe ortasında ceza sahası içerisinde topa yükselen İlhan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

63. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Balotelli müsait durumdaki Akintola'ya indirdi. Akintola, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

83. dakikada Mustafa'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

84. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada sol çaprazda topu önünde bulan Balotelli uzak direğe doğru vuruşunu yaptı, kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan (Uzodimma dk. 79), Kolovetsios, Uğur, Carole, Mane (Yasir dk. 90 ?), İbrahim (Onur dk. 59), Attamah, Gökhan (Cardoso dk. 90?), Emrah, İlhan (Mustafa Pektemek dk. 79)

Yedekler: Bilal, Emre Demir, Kvrzic, Nurettin, Avramovski

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul (Semih dk. 36), Kaan, Gökhan İnler (Stambouli dk. 46), Sinan, Akintola (Ezeh dk. 75), Belhanda (Assombalonga dk. 46), Castro (Bjarnason dk. 71), Balotelli

Yedekler: Ferhat, Samet, İzzet, Tarık, Sedat

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Gökhan (dk. 18) (Kayserispor), Akintola (dk. 63) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hikmet Karaman, İbrahim (Yukatel Kayserispor), Ferhat, Semih, Akintola, Balotelli, Ezeh, Stambouli (Adana Demirspor)



Turan Bulut - Ali Göç

