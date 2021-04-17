Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.

10. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı

14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

38. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Damian'ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'ın kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir son anda kurtararak mutlak gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Salih'in şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki (Bülent dk. 90 ?), Ahmed, Fofana (Ndizeye dk. 89 ?), Acquah (Kubilay dk. 46), Adem (Malle dk. 90 ?), Umut

Yedekler: Abdulsamed, Nshimirimana, Erkan, Olcay, Doğukan, Jetmir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan (Mustafa dk. 69), Damian (Bareiro dk. 76), Siopis, Efkan (Salih dk. 69), Davidson, Babacar (Tayfur dk. 87 ?)

Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Ceyhun

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Hadebe (dk. 64) (Y. Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe, Fofona, Zeki (Y. Malatyaspor)

Cahit Özçelik - Numan Güder

