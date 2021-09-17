Süper Lig: Yeni Malatyaspor 3 - 4 Fatih Karagümrük

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ev sahibi takımda Haddadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Tetteh yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir, araya attığı topu iyi takip eden Mustafa, sert vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

30. dakikada Karagümrük'de gelişen atakta Efe'nin pasında topla buluşan Bertolacci'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu-2-1

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında orta sahada topla buluşan Mounir, rakiplerini çalımlayarak kaleci ile buluştu ve topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi. 3-1

44. dakikada aradaki farkı kapatmak için bastıran konuk ekipte Balkovec'in asistiyle topla buluşan Pesic topu filelere göndererek farkı yine bire indirdi. 3-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada oyuna tempolu başlayan ev sahibi takımda Mustafa'nın sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.

59. dakikada Karagümrük'de Ergun'un pasında topla buluşan Ahmed'in şutu defansa çarparak auta çıktı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem'in Karagümrük ceza sahasında düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR kararı ile penaltı kararı iptal edildi.

76. dakikada maçta dengeyi yakalamak için tempo arttıran konuk ekip Karagümrük'de Frei'nin ara pasıyla birlikte Pesic'in şutunda top ağlara gitti ve maçta skor eşitlendi. 3-3

87. dakikada Fatih Karagümrük'te Caner'in taç atışı sonrası kaptığı topu kale içine ortalaması ile yükselen Bertolacci'nin kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 3-4

90. dakikada Karagümrük'te topla birlikte ceza sahasına giren Pesic'in şutunda kaleci Abdulsamed topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Emre Mor, topu auta attı.

Hakemler: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalçık

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed (Nshimirimana dk. 45), Wallace, Sadık, Haddadi (Awuku dk. 80 ?), Mustafa Ndong, Aabid, Mounir (Semih dk. 87 ?), Adem, Tetteh (Hagi Osman dk. 80 ?)

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mert Örnek, Mallan, Hasan Özkan, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İrfan Buz:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad (Serhat dk. 37), Burak, Zukanovic, Balkovec (Caner Erkin dk. 63), Efe (Jimmy Durmaz dk. 46), Karamoh (Kerim Frei dk. 63), Bertolacci, Erhun (Emre Mor dk. 77) Ahmed, Pesic

Yedekler: Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Munir Mercan, Adnan Ugur, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Tetteh (dk. 18), Mustafa (dk. 24), Mounir (dk. 40) (Y. Malatyaspor), Bertolacci (dk. 30 ve 87), Pesic (dk. 44 ve 76) (F. Karagümrük)

Kırmızı Kart: Nshimirimana (dk. 62) (Y. Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Sadık, Ndong, Mounir, Awuku, Aabid (Y.Malatyaspor), Erhun, Zukanovic, Bertolacci (F. Karagümrük)

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Numan Güder

