Süper Lig yolunda Eyüpspor'un konuğu Bodrumspor

Spor Toto Süper Lig yükselme play-off 2. tur ilk maçında Eyüpspor, yarın saat 20.00'de Eyüpspor Stadyumu'nda Bodrumspor ile karşılaşacak. Eflatun-sarılılar 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 62 puanla normal sezonu averajla 6. sırada, yeşil-beyazlılar ise 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 62 puanla averajla ligi 4. sırada bitirdi ve play-off'ta mücadelede etmek hakkı kazandı. Bodrumspor, evinde oynadığı play-off ilk maçında Göztepe'yi 3-1'lık skorla elerken, Eyüpspor'da uzatmalarda bulduğu tek golle deplasmanda Sakaryaspor'u play-off dışında bırakmayı başardı.

İki takım 11. randevuda

Eyüpspor, Bodrumspor ile bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'un temsilcisinin 4, Bodrum ekibinin ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son maçı 1-0'lık skorla kazanan ev sahibi Eyüpspor olurken, Sezonun ilk yarısındaki maçta ise Bodrumspor sahasında 3-0 kazanan taraf olmuştu.

Eyüpspor'un iç saha, Bodrumspor'un deplasman karnesi

Eyüpspor, normal sezonda iç sahada oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3'de beraberlik aldı. Topladığı 36 puanla bu alanda ligde 6. sırada bulunurken, Bodrumspor ise deplasmanda 18 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla bu alanda ligi 2. sırada tamamladı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Eyüpspor-Bodrumspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Enes Gümüş

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