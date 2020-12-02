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Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 4, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

4 Aralık Cuma

19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
16.00 Konyaspor -BB Erzurumspor: Halis Özkahya
19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Ç. Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi

19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa

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