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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in 12. hafta heyecanı 22, 23, 24 ve 25 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakaların hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve

Merkez Hakem Kurulu'nu yaptığı atamalar şöyle:

22 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi

15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

 

 

 

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