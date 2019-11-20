Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 12. hafta heyecanı 22, 23, 24 ve 25 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakaların hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve
Merkez Hakem Kurulu'nu yaptığı atamalar şöyle:
22 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Kasım Cumartesi
15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
24 Kasım Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek