Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Cuma günü haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesinde düdük Ramazan Keleş'te olacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
11 Aralık Cuma
19.00 Kasımpaşa - Y.Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya