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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden haftanın hakemleri duyuruldu.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

28 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar

14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 Ekim Pazartesi

20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge

 

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